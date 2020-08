OM – Mercato : Villas-Boas pousserait pour un jeune international brésilien

true

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, aimerait se faire prêter le jeune latéral gauche brésilien de l’Atlético Madrid Caio Henrique.

En attendant que Pablo Longoria s’installe dans son costume de directeur sportif de l’OM, pardon…, de Head of Football, c’est André Villas-Boas qui gère le recrutement marseillais. L’entraîneur portugais a donné à ses supérieurs une liste de joueurs peu chers, en fins de contrat ou susceptibles d’être prêtés.

Sur celle-ci figurerait un international U23 brésilien, Caio Henrique. Agé de seulement 23 ans, ce latéral gauche formé à Santos a été transféré à l’Atlético Madrid en 2016. Mais il n’a pas encore fait son trou chez les Colchoneros, qui l’ont envoyé plusieurs fois en prêt au pays (Parana, Fluminense, Gremio).

Pour seconder Jordan Amavi, et surtout le mettre sous pression afin qu’il ne s’installe dans un trop grand confort et se relâche, le profil de Caio Henrique semble idéal. D’autant qu’André Villas-Boas et son staff parlent sa langue. A suivre…