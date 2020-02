OM – Mercato : Villas-Boas préparerait bien sa sortie cet été !

true

Les coups de pression se multiplient à l’OM. Si tous les joueurs marseillais, vainqueurs hier à Saint-Etienne (2-0), assurent que le projet de disputer la prochaine Ligue des champions les a soudés comme jamais, l’intersaison pourrait leur jouer des mauvais tours.

Les impératifs du fair-play financier devraient ainsi inciter Frank McCourt à faire le ménage dans l’effectif, sans pour autant recruter à tour de bras. Cette inquiétante vision préoccupe André Villas-Boas, qui a mis son futur en jeu fin janvier avant que Dimitri Payet n’en fasse autant ce mardi. Pour le coach de l’OM, la menace d’un claquement de porte existerait bel et bien. Après Christophe Bouchet, Luis Fernandez le pense réellement en décryptant sa stratégie.

« Villas-Boas est en train de préparer sa sortie »

« Les déclarations de Villas-Boas ? Pour moi, ça n’a pas semé le trouble. Contre Bordeaux, l’attitude du groupe était bonne. AVB va aller au bout de la saison. Et il est en train de préparer sa sortie, a assuré l’ancien coach du PSG au micro de beIN SPORTS. Ce qui s’est dit et ce qui s’est fait au sein du club, ça l’a certainement touché. En attendant, le groupe adhère, l’équipe n’est pas perturbée. Ils n’ont pas de profondeur de banc, mais ils sont là. En plus, il n’y a pas eu de mercato. Sans rien, Villas-Boas fait une saison remarquable, il arrive à tirer le maximum de son groupe. Il va essayer d’aller au bout en terminant sur le podium de la L1. Et ce serait déjà fabuleux. »