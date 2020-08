OM – Mercato : Villas-Boas pris de vitesse pour une pépite de Sassuolo ?

true

Dans le viseur de l’OM, le jeune attaquant Gianluca Scamacca (Sassuolo) semble plutôt se diriger vers un prêt au Hellas Verone.

Il y a quelques semaines, « TMW » avait lâché le nom de Gianluca Scamacca (Sassuolo, 21 ans) comme un élément susceptible de renforcer l’Olympique de Marseille. Valorisé à 12 M€ après son prêt réussi du côté d’Ascoli en Serie B (14 buts en 33 matches TTC), l’international Espoirs italien n’entrait toutefois pas dans les moyens de l’OM… A moins d’imaginer un coup à la Leonardo Balerdi.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Sassuolo, Scamacca – qui a déjà fait l’objet de deux prêts consécutifs à PEC Zwolle (D1 néerlandaise) et Ascoli – pourrait à nouveau faire l’objet d’une mutation temporaire. Marseille n’a toutefois plus de temps à perdre sur ce dossier puisque, selon « Tuttosport », le Hellas Vérone aurait pris un temps d’avance dans les négociations de prêt.

Si l’OM s’est fixé pour priorité de dégraisser son effectif afin de rentrer dans les clous du fair-play financier, André Villas-Boas cherche toujours un attaquant et un latéral gauche. Pour le buteur, la piste Mbaye Niang (Stade Rennais) est morte et enterrée et Frank McCourt ne veut pas voir de trentenaire débarquer. Les options ne sont pas légions…