OM – Mercato : Villas-Boas tremble, un club anglais déboule sur Payet ! 

Paul Aldridge est arrivé à l’OM la semaine dernière. Et, comme par enchantement, un premier club anglais s’est immiscé dans le mercato marseillais. Si Jacques-Henri Eyraud se défend d’avoir enrôlé l’Anglais pour dégraisser le vestiaire d’André Villas-Boas, force est de constater que le timing est troublant.

L’Équipe, dans son édition du jour, assure ainsi que West Ham a l’intention de faire revenir Dimitri Payet cet hiver. Étrillés mercredi à Leicester (1-4), les Hammers se trouvent dans une situation délicate en Premier League, où ils occupent une inquiétante 17e place à égalité avec Burnley et Watford. Payet (32 ans) a évolué à West Ham une saison et demi, et son départ pour signer à l’OM (30 M€) avait été fracassant à l’hiver 2017.

Payet se plaît à l’OM mais…

Sans rancune, les dirigeants londoniens s’étaient déjà repenchés sur son cas à l’été 2018. Le quotidien sportif précise que rien n’a filtré sur l’état d’esprit de l’ancien capitaine de l’OM, qui se plaît à Marseille. « Avec le discours ambiant et la perspective d’un dernier gros contrat ailleurs, on n’est pas certain qu’il ne tremble pas aussi si West Ham passe concrètement à l’action », glissent nos confrères. Il serait alors cocasse de voir l’étendard du Champions Project devenir trois ans plus tard son fossoyeur désigné.