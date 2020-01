OM – Mercato : Yoann Pelé se contente largement de son rôle de doublure

false

Après avoir été titulaire dans le but de l’OM lors de la saison 2016-2017, Yoann Pelé a ensuite retrouvé une place de doublure lorsque Steve Mandanda a fait son retour au sein du club phocéen. Une situation dont l’Albatros semble se contenter. En effet, il aurait eu des opportunités lors des derniers mercatos pour changer d’air mais son attachement pour l’OM a fini par le convaincre de conserver son rôle de doublure.

« C’est un choix personnel. J’avais l’opportunité d’aller jouer ailleurs, mais j’ai préféré rester ici. C’était mon choix, je me sens bien dans le club et la ville. L’OM est un grand club, ça m’a permis de vivre de belles émotions. On aspire tous à jouer, mais il faut des remplaçants, ça ne me dérange pas. Je viens tous les jours à l’entraînement avec le sourire », a-t-il affirmé en conférence de presse ce vendredi.

