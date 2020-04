OM – Mercato : Zubizarreta émet des doutes, un premier dossier lui échappe

true

Andoni Zubizarreta ne souhaite pas perdre de temps à évoquer le mercato de l’OM mais a perdu sa dernière chance avec Pape Gueye (Le Havre, 21 ans).

André Villas-Boas a donné sa vision très humaine de la fin de saison de L1 décrétée mardi par Edouard Philippe. Andoni Zubizarreta a emboité le pas de l’entraîneur de l’OM. « C’était dans les possibilités, nous verrons comment cela se traduit. Il est temps de réfléchir au retour. Nous avons rendez-vous en septembre et nous verrons comment nous nous organiserons », a déclaré le directeur sportif du club phocéen au micro de Catalunya Ràdio. Le Basque en a profité pour évoquer plus en détails le prochain mercato et les doutes qui l’escortent.

« Personne ne sait comment va être le mercato ni ses dates. Il y aura peut-être des équipes qui joueront encore, donc à voir comment ça va se passer aussi pour eux. On ne sait pas comment sera le mercato, a-t-il poursuivi. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, on n’aura pas les droits TV complets. Ça aura de l’influence. La situation du marché est très incertaine. Elle est totalement nouvelle. Il faudra peut-être prolonger certains contrats. Il y a beaucoup de questions. Les choses retrouveront petit à petit leurs cours suivant la façon de faire de chaque club, mais il est clair que ce qui arrive sera un monde de ‘moins’ que de plus’. »

L’OM a perdu tout espoir pour Gueye

Malgré des craintes bien légitimes, Zubizarreta cachait peut-être son jeu. Mardi, on apprenait ainsi que Pape Gueye avait déjà signé un pré-contrat avec Watford. Si L’Équipe explique dans son édition du jour qu’il n’était pas encore dit que Gueye s’engage bel et bien avec les Hornets à cause d’un imbroglio administratif, son départ outre-Manche vient d’être acté. Et puisque l’OM suivait ce dossier avec attention…