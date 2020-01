OM – Mercato : Zubizarreta en pince pour un futur crack du PSG

true

Considéré comme l’une des plus grosses promesses du football mondial, Kays Ruiz-Atil (PSG, 17 ans) fait l’objet d’intérêts divers. L’OM est sur les rangs.

Déjà passé par les centres de formation de l’OL et du FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil (17 ans) fait partie des jeunes joueurs les plus suivis de la planète football. Pour l’instant, c’est le PSG qui a décroché le gros lot et su profiter de la sanction de la FIFA contre le Barça pour ferrer le crack franco-marocain, sous contrat jusqu’en juin 2021.

Déjà professionnel, Kays Ruiz tarde cependant à prolonger son bail dans la Capitale. Au moment de discuter d’une prolongation de contrat, un désaccord est intervenu entre les dirigeants franciliens et l’entourage de la jeune pépite. Une situation devenue problématique et qui commence à aiguiser l’appétit des clubs étrangers… Et français.

Zubizarreta n’a pas oublié Kays Ruiz-Atil mais…

Comme le rapporte « L’Equipe », Chelsea et le Borussia Dortmund ont déjà commencé à travailler le dossier en pévision de son transfert l’été prochain. Un courtisan plus surprenant a fait irruption sur le dossier : l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le club phocéen présente un atout non négligeable puisqu’Andoni Zubizarreta le connait bien pour l’avoir vu débarquer très jeune à la Masia du FC Barcelone alors qu’il était secrétaire technique du club catalan.

Si l’on en croit « RMC Sport », il est cependant peu probable que la direction de l’OM formule une offre de transfert pour Kays Ruiz-Atil. Serré de près par le fair-play financier, le club phocéen n’a pas les moyens de prendre un tel pari. Ce serait quand même cocasse que la pépite Ruiz-Atil finisse son tour du PLM avant d’avoir atteint sa majorité et joué son premier match en pro…