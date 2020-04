OM – Mercato : Zubizarreta est obsédé par ce champion du monde

true

Le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta aimerait beaucoup voir Florian Thauvin quitter le club phocéen au mercato estival. Il l’a encore répété en petit comité.

Andoni Zubizarreta n’aura peut-être pas encore assez d’un été pour tordre le cou à tous ses détracteurs. pointé du doigt pour son dilettantisme sous le mandat de Rudi Garcia, le directeur sportif de l’OM a rectifié le tir l’été dernier en effectuant un mercato de qualité (Rongier, Benedetto et Gonzalez). Seule ombre au tableau : une opération dégraissage qui a toujours autant de mal à décoller.

L’ancien dirigeant du FC Barcelone devra faire mieux au prochain mercato tant l’OM aura besoin de se dégager d’une masse salariale encore plus encombrante sous l’effet collatéral du coronavirus. Pour parvenir à ses fins, Zubizarreta verrait un seul joueur au-dessus de tous les autres sur le départ : Florian Thauvin. En fin de contrat en juin 2021, le champion du monde (27 ans) n’est peut-être plus aussi bankable qu’avant sa blessure à la cheville droite mais Zubi veut toujours autant s’en séparer.

🗞Droits TV : Le 5 avril, l’OM devait encaisser 13,90M€ de part relative à la « notoriété ». Si la Ligue 1 ne reprend pas d’ici au 5 juin, prochaine date de versement, l’OM ne touchera pas les 16,90M€ prévus initialement. Soit un manque à gagner de 30,8M€. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LFGxGpr64J — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 5, 2020

« Le mercato estival est une fenêtre idéale pour le vendre et c’était la volonté de Zubizarreta, qui a évoqué cette possibilité en privé, assure L’Équipe. Le joueur a les cartes en main et quitter le club libre, en 2021, est aussi une solution envisagée. Si Thauvin reste et que la situation financière le permet, la question de sa prolongation se posera forcement pour les décideurs olympiens la saison prochaine, sous peine de le voir partir libre. À ce jour, aucune démarche n’a été entreprise en ce sens, et il y a peu de chances que ce soit le cas dans les mois qui viennent. »