OM – Mercato : Zubizarreta et Villas-Boas n’auraient pas perdu espoir pour Lihadji !

Si les dirigeants de l’OM ont décidé de retirer leur offre de premier contrat professionnel à Isaac Lihadji, ils ne diraient pas non si l’attaquant décidait finalement de signer avec eux.

L’annonce mardi par l’Olympique de Marseille de la fin des négociations avec les représentants d’Isaac Lihadji a fait beaucoup parler. Il a tout de suite été question d’un départ en juin de l’attaquant au LOSC ou au Borussia Dortmund, ses deux pistes les plus chaudes.

Mais le site Le Phocéen soutient ce matin que l’histoire entre l’OM et son joueur de 17 ans n’est peut-être pas finie : « Si Lihadji, qui aspire à un projet qui lui ouvre des perspectives de jeu, ne trouve rien d’intéressant et qu’il se résout finalement à accepter les conditions de l’OM, le club n’en fera sûrement pas une affaire de fierté ».

Le Phocéen rappelle que Boubacar Kamara, avec qui les négociations avaient été très difficiles également, avait fini par signer son contrat professionnel au mois de juin. Dans le cas de Lihadji, si en avril l’OM est toujours 2e et le LOSC pas certain de jouer la Champions League la saison prochaine, on peut imaginer que le jeune homme préfèrera continuer l’aventure à Marseille plutôt que de migrer vers le Nord…