OM – Mercato : Zubizarreta fait chauffer le téléphone pour le recrutement

Directeur sportif de l’OM depuis fin 2016, Andoni Zubizarreta a donné de ses nouvelles pendant le confinement qu’il passe à Marseille.

L’OM ne reste pas les bras croisés pendant le confinement. Dans son édition du jour, L’Équipe a interrogé plusieurs membres-clés de l’organigramme du club phocéen, en plus de certains cadres du vestiaire comme les très disponibles Steve Mandanda ou Valentin Rongier.

Andoni Zubizarreta, pourtant plus difficile d’accès, a aussi répondu à propos de son quotidien pendant le confinement. Le directeur sportif de l’OM ne s’en cache pas : il a tous les jours les agents de joueurs pour évoquer avec eux le mercato à venir.

À Marseille, Zubizarreta passe ses journées au téléphone

« Je suis resté à Marseille avec ma femme. Mon fils, qui est médecin à Barcelone, à l’hôpital Vall d’Hebron, et accaparé par cette crise comme l’ensemble du corps médical, nous a conseillé de ne pas bouger. Je passe beaucoup de temps au téléphone ou en visioconférence avec Jacques-Henri (Eyraud), André (Villas-Boas) ou certains collègues directeurs sportifs, des agents aussi, a-t-il glissé dans le quotidien sportif. Nous avons fermé le centre de formation le vendredi 13 mars. Nous avons l’habitude de gérer les départs, nombreux, des gamins à peu près à cette période, pour les vacances de Pâques, mais là, il a fallu être réactifs et assurer leur retour dans leurs familles en l’espace de vingt-quatre heures seulement. Nous assurons le lien quotidien avec les jeunes et leurs familles depuis, que ce soit pour le foot ou leur scolarité puisque les parents nous accordent leur confiance de ce côté-là. »