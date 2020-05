OM – Mercato : Zubizarreta parti, l’avenir d’Alvaro Gonzalez s’assombrit !

true

Andoni Zubizarreta parti, Alvaro Gonzalez s’inquiéterait pour son avenir à l’OM. En tout cas, il déchante et ne s’en cache pas.

Un bon coup. L’OM avait eu le nez creux l’été dernier en se faisant prêter Alvaro Gonzalez par Villarreal. Le joueur de 30 ans s’est vite imposé sous les ordres d’André Villas-Boas, disputant 20 matches de L1 dont 19 comme titulaire avant l’arrêt du championnat.

Mais depuis,n les choses se sont gâtées. Son option d’achat n’a pas été levée, tout ayant été retardé par la crise sanitaire, et Andoni Zubizarreta, à l’origine de sa venue, s’en est allé.

Une situation qui inquiète l’Espagnol, comme il l’a confié à la Cadena SER. «Il y a une option d’achat obligatoire et les clauses ont été atteintes. Mais il y a un vide juridique car la Ligue 1 est finie alors que Villarreal doit encore terminer la Liga. Je vais vivre un été plus long que prévu.»

« C’est assez étrange car on passe de la joie de pouvoir jouer la Ligue des Champions à voir des licenciements et du mouvement au club. »

Le Phocéen relaye également d’autres propos. «J’espère que ça va se régler mais la personne qui m’a fait confiance est partie (Zubizarreta) et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l’homme de confiance d’Andoni. J’attends de voir ce que décide le club. Pour le moment on ne sait rien. C’est assez étrange car on passe de la joie de pouvoir jouer la Ligue des Champions à voir des licenciements et du mouvement au club. On ne sait pas comment est la situation au club. Si les pièces importantes bougent au sein du club, imaginez ce que ça peut être pour nous qui sommes juste des pions, et on est 25. On est donc un peu en attente».