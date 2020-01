OM – Mercato : Zubizarreta relance une vieille connaissance en attaque

true

André Villas-Boas l’a dit et répété à maintes reprises : l’OM ne recrutera pas au mercato s’il n’y a pas de départ au préalable. Puisque le marché anglais semble assez calme jusque-là, l’arrivée d’une recrue d’ici au 31 janvier à minuit semble donc compromise du côté de Marseille.

L’OM et l’OGC Nice ont tenté le coup Marega

Ce constat très clair de l’entraîneur de l’OM n’empêche pas Andoni Zubizarreta de se tenir en éveil sur les éventuelles pistes à creuser. L’une d’entre elles se situe au Portugal et elle n’est pas nouvelle. Selon Foot Mercato, l’OM a récemment a tâté le terrain auprès de l’entourage du de Moussa Marega pour un prêt de six mois sans option d’achat. « Cette démarche n’avait aucune chance d’aboutir, poursuivent nos confrères. Nice aussi a tenté sa chance sans trop y croire. Comme souvent, c’est la Premier League qui se montre le plus intéressé par le profil de l’attaquant du FC Porto. »

Le FC Porto demande 30 M€

Que l’OM se rassure : peu de clubs sont capables de débourser les 30 M€ demandés par les Dragões pour faire sortir l’attaquant malien (28 ans). Même West Ham et Tottenham, qui ont tenté un prêt payant avec option d’achat, s’y sont cassé les dents. Dommage, tant l’utile Marega (5 buts, 4 passes en 14 matches) semble enfin enclin à s’exporter.