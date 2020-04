OM : Mitroglou, Pamela Anderson… Paganelli évoque ses maillots mythiques

true

Dans France Football, Laurent Paganelli (Canal+) a évoqué quelques anecdotes croustillantes sur certains des maillots qu’il a récupéré.

Homme de terrain de Canal+, très apprécié des joueurs de Ligue 1, Laurent Paganelli récolte de nombreux maillots au gré de ses soirées au bord des rectangles verts. A l’occasion de son numéro spécial sur les tuniques mythiques, « France Football » a interviewé Paga, qui a reconnu avoir obtenu deux « reliques » emblématiques de l’OM : le maillot du flop grec Kostas Mitroglou… Et celui de Pamela Anderson.

« Mon fils ne me demande jamais de maillot. Un jour, je l’appelle, il me dit que pour son anniversaire, il veut celui de Mitroglou. Après un match de l’OM, j’interviewe Mitroglou et je lui demande. Là, il me regarde et me dit : « Ca fait six mois que je suis ici, t’es le premier à me demander mon maillot » (Rire) J’ai aussi celui de Pamela Anderson. Je parle avec Adil Rami, je lui demande un maillot. Il me répond qu’il me l’a déjà donné il y a quinze jours. Je lui dis : « non, je veux le maillot de Pamela Anderson ». Quinze jours après, il m’envoyait le maillot rouge d’Alerte à Malibu ! », rigole-t-il.

Quant à savoir quel maillot, il souhaiterait pour sa collection, Laurent Paganelli a voté pour un (très jeune) Rennais : « J’adore le petit Camavinga. Pas seulement le footballeur. La personne aussi. C’est important ». Message passé.