OM : Morgan Sanson met déjà un terme au mercato marseillais

Ce ne sont pas les rumeurs qui manquent. Et surtout pas à l’OM. Ces derniers jours, le quotidien l’Equipe assurait même que Dimitri Payet, le milieu de terrain si précieux, était encore et toujours dans le viseur de son ancien club, West Ham. Vérification faite, il n’en a jamais été question.

Ce soir, au terme du décevant match nul des Olympiens face au SCO d’Angers (0-0), Morgan Sanson a été catégorique sur la fin du mercato. Qu’on ne compte pas sur certains joueurs pour aller voir ailleurs.

« On est tombé ce soir contre contre une très bonne équipe d’Angers, qui est venue avec des intentions très claires et a fait le match qu’il fallait. On a peiné à trouver les espaces entre les lignes, même si en première période, on a eu deux ou trois situations en profondeur. Deux gros matches nous attendent à l’extérieur à Bordeaux et à Saint-Étienne, il faudra bien les négocier. Le Mercato ? Je resterai ici jusqu’en fin de saison, ça c’est sûr ! Tout le monde veut rester, on est tous inscrit dans le projet, on veut tous aller chercher la qualification en Ligue des champions en fin de saison. »