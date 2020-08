OM : Mourad Boudjellal prend un autre tacle après le clan Ajroudi

true

Mourad Boudjellal, l’ancien président du RC Toulon, s’est retiré du projet de rachat de l’OM. Et un autre projet lui a filé entre les doigts.

Ce vendredi, Mourad Boudjellal, associé à Mohamed Ajroudi dans le projet de rachat de l’OM il y a quelques semaines encore, est sorti du silence de manière fracassante. L’ancien patron du club de rugby de Toulon s’est retiré du projet de reprise avec fracas, dénonçant la gestion du camp Ajroudi.

Cette issue en forme de fiasco laisse donc Mourad Boudjellal sur le carreau, et pointé du doigt par ceux qui accompagnent Mohamed Ajroudi. Mais pas seulement puisque Boudjellal, qui était avant ce tourbillon marseillais sur le point de reprendre le Sporting Club de Toulon, n’y est plus le bienvenu.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Dans les colonnes de Var Matin, le président toulonnais Claude Joye a clairement indiqué qu’il ne voulait pas être la roue de secours de Boudjellal. « Son arrivée n’est plus d’actualité. Il a dit avoir abandonné le dossier et ce n’est plus possible. Le Sporting n’est pas un club de remplacement, c’est un premier choix ou rien. On le voit aujourd’hui avec l’OM, les passages en force, ça ne marche pas », a déclaré Joye.