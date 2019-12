OM – Nîmes Olympique (3-1) : Dario Benedetto était dans tous les coups

false

Vainqueur de Nîmes (3-1), l’Olympique de Marseille a fini son année 2019 sur une bonne note au Vélodrome. Merci Dario !

Bouclant la phase aller dauphin du PSG avec 38 points (soit 8 de plus que l’an passé à l’issue de la phase aller), l’Olympique de Marseille est sur la voie royale pour accrocher enfin la Ligue des Champions. Une première depuis le début de l’ère McCourt. Vu le première acte réalisé par le Phocéens face à Nîmes, ce fut presque inespéré.

Dario Benedetto a punché du Croco

De retour de blessure, Dario Benedetto a été – avec Dimitri Payet (auteur du 3e but) – l’homme-clé du succès des hommes d’André Villas-Boas face aux Crocos. Muet depuis la victoire de l’OM à Toulouse (2-0) il y a un mois, l’Argentin était réellement dans tous les coups pour débloquer le tableau d’affichage.

En effet, c’est lui qui s’arrache pour tacler le centre du 1-0 sur lequel l’infortuné Sofiane Alakouch tacle dans son propre but (47e). Proche de marquer un but heureux sur une frappe détournée de Dimitri Payet (injustement?) refusé par la VAR et oublié sur un déboulé de Nemanja Radonjic, l’ancien joueur de Boca Juniors est sorti de sa boite pour inscrire le but du 2-0 (65e) en renard des surfaces. Sa 7e réalisation de la saison.