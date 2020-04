OM : Njie se fait démonter en Russie

true

Transféré par l’OM au Dynamo Moscou l’été dernier, Clinton Njie est montré du doigt, en Russie, où ses premiers pas sont pour le moins laborieux.

FootMercato évoque ce mercredi les déboires de Clinton Njie depuis que l’attaquant a quitté l’OM pour le Dynamo Moscou l’été dernier. Le club russe avait déboursé environ 6 M€. mais le Camerounais n’a fait trembler les filets qu’une seule fois, et cela date puisque c’était le 27 octobre dernier face au CSKA Moscou (1-0).

Cela lui vaut d’être épinglé par Andrey Kobelec, ancien milieu du club, dans les colonnes de Sport Express. « Njie ne s’adapte pas dans un jeu de combinaison. Il a une bonne vitesse, mais il ne joue pas en passe. Son efficacité est très faible. Les fans de Marseille n’ont donc pas vainement remercié le Dynamo de l’avoir acheté. (…) Njie et tous les autres, c’est de l’argent que Dynamo a jeté par les fenêtres ».

David Sansun, journaliste pour le site Russian Football News, n’y va pas de main morte lui non plus. « Njie pensait que la Russie serait une ligue facile où jouer, mais c’est très défensif et physique. Ce qui compense la qualité inférieure (de la ligue) en général. Njie n’a pas vraiment encore adopté le rythme de la ligue, bien qu’il ait déjà joué pas mal de rencontres. Il gaspille beaucoup de ballons et il est égoïste. Le Dynamo a fait de meilleurs coups avec des joueurs comme Igboun. En considérant le prix payé, ce n’est pas un bon transfert. Je pense que la plupart des gens ont prédit que ce serait le résultat ».