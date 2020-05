OM : nouvelle destination pour Mario Balotelli

false

Notamment passé par l’OM, l’attaquant italien, Mario Balotelli, pourrait rebondir au Brésil. Plusieurs clubs seraient intéressés par ses services.

Mario Balotelli reste sur le devant de la scène. Non plus pour ses exploits sur le terrain, peu fréquents la saison dernière avec Brescia, mais pour sa probable future destination. En effet, et c’est la Gazzetta Dello Sport qui l’indique, l’ancien attaquant de l’OM pourrait rebondir au…Brésil !

Mino Raiola, le fantasque agent du joueur, aurait en effet des pistes au cas où Brescia descendrait en Serie B. Sont évoqués les clubs de Botafogo, Flamengo et Vasco de Gama.

Balotelli avait déjà eu, dans le passé, des contacts avec le club de Flamengo. Sans que cela aboutisse. Serait-ce la bonne ? Réponse dans les prochains jours.