OM, OL : Eyraud est tombé dans un piège tendu par Aulas

true

Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas, les présidents de l’OM et de l’OL, ont animé le début du confinement. Une passe d’armes sur laquelle est revenue Pierre Ménès.

Je t’aime moi non plus… La semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas ont multiplié les interventions médiatiques et défrayer la chronique à se faire la guerre alors que l’Europe est dans une situation critique avec la pandémie de coronavirus. Une passe d’armes à l’issue de laquelle Pierre Ménès a désigné non pas un vainqueur, mais un perdant…

La création d’un cabinet fantôme du football français a tourné court – Le dessin du jour ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁦@LFPfr⁩ Comme toujours vous pointez du doigt ceux que vous avez ciblés: malheureusement vous vous êtes trompés!A moins que#ethique https://t.co/ijZAyWn3MD — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 25, 2020

« Avec ma double greffe, on me dit du soir au matin que je suis une personne à risque, a écrit le consultant de Canal+. Alors, je finis par le croire et je psychote. En plus, je regarde la télé, mais La liste de Schindler, c’est pas super pour se remonter le moral. Heureusement, Jean-Michel Aulas nous a merveilleusement animé la semaine. Eyraud est tombé dans le panneau à pieds joints ! Ça n’est pas une image très glorieuse du football français ».