OM, OL, LOSC – Mercato : Marseille lâche l’affaire pour Isaac Lihadji !

Est-ce la fin d’un feuilleton qui aura laissé les supporters de l’OM en émoi depuis de longues semaines ? Si l’on en croit « RMC Sport », le club phocéen a décidé de retirer l’offre de contrat faite à sa jeune pépite Isaac Lihadji (17 ans).

La porte s’ouvre pour le LOSC et l’OL

D’après le site internet de la radio, Andoni Zubizarreta aurait même déjà prévenu le joueur et son entourage de la fin des négociations pour un premier bail professionnel au sein de son club formateur. Lassé par la durée des négociations, l’OM n’a pas souhaité prendre part davantage à la surenchère autour de l’international tricolore U17, très sollicité depuis son Mondial réussi au Brésil en octobre-novembre dernier.

En fin de contrat en juin prochain, Lihadji quittera donc l’Olympique de Marseille libre, avec pour simple compensation quelques maigres indemnités de formation. Une aubaine pour le LOSC et l’OL, également sur le dossier, même si Dogues et Gones doivent faire face à une forte concurrence. D’ici à son départ, il est fort probable qu’Isaac Lihadji n’apparaîsse plus avec l’équipe première entraînée par André Villas-Boas…