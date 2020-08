OM, OL – Mercato : un ambitieux club italien sur Thauvin et Memphis !

true

Éliminé de la Ligue des Champions par le PSG, l’Atalanta Bergame viserait Florian Thauvin (OM) et Memphis (OL) pour se consoler.

Et si, indirectement, la qualification du PSG en demi-finale de la C1 causait des dégâts à l’OM et à l’OL ? Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions sur le fil (2-1), l’Atalanta Bergame veut se renforcer durant ce mercato. Les Bergamasques savent qu’ils vont perdre des éléments qui ont brillé en Serie A et en Europe. Mais, pour passer un cap, le troisième de la dernière Serie A vise du lourd.

Selon la Gazetta Dello Sport, Gian Pietro Gasperini a donné une priorité à ses dirigeants : recruter des talents offensifs qui font la différence. Les dirigeants de la DEA sont prêts à suivre l’idée de leur coach, devenu célèbre pour son jeu léché et offensif.

Dans la liste, les noms de Boga (Sassuolo) et Taison (Skahtar) y figurent à côté de deux références de la Ligue 1. Memphis Depay (OL) et Florian Thauvin (OM) sont aussi des dossiers prioritaires. Au moins un élément de cette liste devrait rejoindre Bergame s’avance même le quotidien transalpin.

Tous les deux en fin de contrat en 2021, le Marseillais et le Lyonnais sont des cibles à porter de fusil pour les finances des pensionnaires de l’Atleti Azzurri d’Italia. À l’OM et à l’OL de se méfier pour éviter de gâcher leur début de saison, Bergame pourrait piquer vite et fort.