OM, OL – Mercato : un club de L1 veut attaquer les deux Olympiques de front

Ambitieux depuis le rachat de Jim Ratcliffe, l’OGC Nice veut concurrencer le plus rapidement possible l’OL et l’OM selon son président Jean-Pierre Rivère.

Doté d’un actionnaire solide (Ineos, société détenue par Jim Ratcliffe), l’OGC Nice possède des objectifs élevés pour la saison prochaine de Ligue 1. Les Niçois veulent venir titiller l’OM et l’OL. Pour l’heure européen, avant les finales de coupes nationales, grâce à sa cinquième place accrochée en championnat, les Aiglons veulent frapper fort sur ce mercato pour regarder vers le haut du classement.

Dans un entretien accordé à Europe 1, Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a détaillé le projet porté par le club de la Côte d’Azur : « On souhaite entrer dans les deux ou trois ans dans une compétition avec les clubs comme l’OM, l’OL et Monaco. On doit se mêler à cette compétition. Mais ça va prendre du temps. On est sur un projet par étapes, avec de l’ambition. »

Nice, un mercato ambitieux

Après avoir renforcé la défense avec Robson Bambu, Rivière compte poursuivre son mercato ambitieux pour renforcer l’effectif dirigé par Patrick Vieira : « Désormais, on pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe. » Avant de préciser la stratégie pour concurrencer l’OM, l’OL et l’ASM pour les places qualificatives à la Ligue des Champions : « On a un actionnaire de qualité, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d’argent considérable dans le football. Notre objectif ce n’est pas d’acheter des grands noms. On veut construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet. »