OM, OL, PSG, Stade Rennais : Hatem Ben Arfa n’oubliera pas Pape Diouf

Pape, tu as été un homme avec qui, valeurs et humanité prenaient tout leur sens. Tes mots résonnent encore en moi. Sache que, de là où tu es, « L’homme de cour » m’accompagne au quotidien, comme tu me l’avais conseillé. Tu laisseras une trace de ton passage dans ce monde où les plus jeunes pourront s’inspirer de toi. Pape, tu n’es pas mort. Merci pour ce que tu as été et continue d’être !