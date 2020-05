OM, OL : Villas-Boas jongle habilement une polémique avec Aulas

true

S’il salue la décision de l’Etat français et de la LFP d’avoir arrêté la saison, André Villas-Boas (OM) ne veut pas imposer sa pensée à d’autres.

Présent au micro de « RMC Sport » pour évoquer l’avenir de l’OM et son cas personnel, André Villas-Boas est sorti de sa réserve dans le seul but de mettre la pression sur ses dirigeants Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud avant la rencontre prévue la semaine prochaine. En revanche, s’il trouvait logique que la saison de Ligue 1 soit arrêtée pour cause de coronavirus, le Portugais n’était pas là pour se perdre dans d’autres polémiques et diluer son message.

« Tout le monde a évidemment le droit à un recours… »

Si une perche lui a été tendue pour évoquer Jean-Michel Aulas (OL) et tous les autres dirigeants souhaitant que la saison reprenne, « AVB » l’a habilement esquivé. Est-il choqué du fait que certains clubs veuille continuer malgré tout ? « Je ne veux pas commencer à critiquer les autres. Disons que le gouvernement a pris une décision qui était difficile pour tous les clubs d’un point de vue économique, étant donné qu’on parle aujourd’hui de survie. Mais le plus important était la santé, la protection de la vie humaine (…) Après, tout le monde a évidemment le droit à un recours… On préférait tous jouer la saison jusqu’à la fin et on a cette petite sensation de n’avoir pas fait le travail jusqu’au bout. Mais ce sont les consignes. Il faut les suivre ».

Plutôt que de tomber dans la guerre de clocher, André Villas-Boas a surtout salué le football français d’avoir pris cette décision courageuse quand d’autres avaient des priorités différentes : « Le gouvernement français a eu ce courage de mettre un terme à ce que j’estime être secondaire, avec un gros impact financier évidemment. Ce n’est pas le cas dans les autres pays, avec une priorité qui est seulement économique. C’est le cas du Portugal, où les clubs sont morts si le championnat s’arrête. Le FC Porto a déjà 400 millions de dettes. Je pense donc que c’est une bonne décision et je félicite le gouvernement français pour ce courage ».