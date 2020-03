OM : Opta aussi a souhaité l’anniversaire de Payet

true

Stats à l’appui, forcément, Opta a fêté, à sa façon, l’anniversaire de Dimitri Payet, qui a eu 33 ans dimanche. L’agence de stats a publié des chiffres qui mettent une fois de plus en évidence l’influence du Réunionnais et son talent.

L’histoire du magicien @dimpayet17 🧙‍♂️🤩 Retour sur les premières années olympiennes (2013-15) de notre numéro 🔟 👉 https://t.co/evB7N0huf3#DroitAuBut pic.twitter.com/F60VrAlAHi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 29, 2020

Le maître à jouer de l’OM est de loin le joueur de L1 qui a distillé le plus de passes décisives depuis qu’Opta analyse le championnat (2006-07). Et il est aussi, d’encore plus loin, le joueur à avoir délivré le plus de dernières passes avant un tir.