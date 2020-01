OM : Patrice Evra en remet une couche sur son départ de Marseille

true

L’affaire avait fait grand bruit. Une altercation avec un supporter de l’OM, un buzz phénoménal sur les réseaux sociaux, un club pris au dépourvu sur une affaire ô combien délicate et Patrice Evra s’en était allé de Marseille. Par la petite porte.

L’ancien latéral gauche, passé de très nombreux clubs, est récemment revenu sur ce fait de sa si longue carrière. Des propos accordés à Skysports et retranscrits par footO1.

« Quand vous êtes un problème pour le club… Je donne mon exemple, quand j’ai donné un coup de pied à ce fan de Marseille, le propriétaire et le manager, ils sont venus me dire : « Patrice, on fait quoi maintenant ? » Et j’ai dit : « Je pars ». Je ne veux pas apporter de négativité dans le club. »