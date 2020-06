OM : Payet a assumé son discours polémique en interne

true

Dimitri Payet, le milieu offensif de l’OM, a tenu un discours au sujet des baisses de salaire qui n’a pas manqué de faire polémique.

Il y a quelques jours, Dimitri Payet a mis les pieds dans le plat. Le milieu de l’OM, dans un entretien au journal de la Réunion, a révélé la raison pour laquelle il refusait de baisser son salaire. Une réponse claire aux demandes répétées de Jacques-Henri Eyraud.

« Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j’ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement », a déclaré Payet. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir au vu de son salaire colossal à l’OM (500 000€ brut par mois) et du contexte actuel de crise économique.

Mais visiblement, Dimitri Payet a au moins le mérite de la cohérence. Sur la Chaîne l’Equipe, le journaliste Bertrand Latour a confié que le numéro 10 marseillais avait tenu exactement le même discours en interne dans les discussions avec les joueurs. « On ne peut pas lui reprocher un manque de sincérité, car ce qu’il dit là, c’est ce qu’il disait dans la conversation WhatsApp des joueurs où il a indiqué clairement qu’il ne voulait pas laisser un euro au club », a révélé le journaliste.