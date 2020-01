OM : Payet, aussi vital que Messi et Cristiano Ronaldo pour Villas-Boas

true

Le coup de la panne. Devant le SCO d’Angers hier (0-0), l’OM a affiché un visage bien pâle pour obtenir un triste nul devant ses supporters. Ce manque d’inspiration peut être directement lié à l’absence de Dimitri Payet, suspendu pour l’occasion. André Villas-Boas en convenait après la rencontre, n’hésitant pas à le comparer à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Si on est Payet-dépendants, on est Payet-dépendants »

« Barcelone est Messi-dépendant, la Juventus est Ronaldo-dépendante. Si on est Payet-dépendants, on est Payet-dépendants… Mais ça ne m’inquiète pas. Les bons joueurs font la différence. Mais je n’ai pas de problèmes à assumer une chose comme ça », a-t-il souligné après la rencontre.

90’+5 C’est fini… coup d’arrêt pour l’OM accroché par une équipe d’Angers très défensive. Triste spectacle au Vélodrome avec peu d’actions dangereuses côté olympien. Sans Payet, l’équipe de Villas-Boas n’a plus le même visage. Un match à oublier…

L’entraîneur de l’OM sait que Payet fait partie des joueurs capables d’élcairer une rencontre sur un coup de génie. « Il nous manque. C’est un joueur qui peut trouver la dernière passe et le but. Il était suspendu, mais les joueurs qui étaient dans la surface ont fait un match courageux, a poursuivi AVB. On a pris un point. Quand un match est fermé, il ne faut pas le perdre. On était prêts pour prendre ce point, c’est du pragmatisme. On doit être intelligents parfois. »