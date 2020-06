OM : Payet et le vestiaire amorcent l’arrivée d’un futur repreneur ?

true

En réduisant son salaire de manière significative, Dimitri Payet a montré la voie à plusieurs autres riches partenaires du vestiaire de l’OM.

L’annonce en a surpris plus d’un ce samedi. Accompagné par Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas, Dimitri Payet s’est présenté en conférence de presse pour annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en 2024. Le milieu offensif veut remercier le club phocéen de sa confiance et va sensiblement réduire son salaire à partir de la saison prochaine. Ses concessions sont réelles, notamment sur l’abandon de ses primes de qualification en Ligue des champions, et pourraient servir de tremplin à plusieurs de ses coéquipiers.

L’Équipe assure ce lundi que Frank McCourt et Eyraud souhaitent désormais convaincre d’autres joueurs à gros salaire de suivre le cheminement de Payet. Le grand patron de l’OM en a trois dans son viseur : Kevin Strootman, Florian Thauvin et Steve Mandanda. Dans le cas du Néerlandais (30 ans), les lignes ont bougé en un an. Après avoir suggéré de le libérer l’été dernier, le président de l’OM envisage le même procédé et il pourrait être écouté cette fois. Les négociations ne seront pas simples, pourtant, vu le salaire de l’international batave (environ 500 000 € brut mensuels).

Premiers échos positifs ?

Pour Thauvin (27 ans), les discussions promettent d’être serrées également, alors que la direction a tenté une première approche. À un an de la fin de son contrat, le champion du monde est à un carrefour et l’idée de lui offrir une année supplémentaire tout en lissant une partie de sa rémunération sur cette période existe en interne. Le cas de Mandanda (35 ans) ressemble davantage à celui de Payet. Quelle sera sa réaction et celle du groupe face à l’initiative de Payet ? Mystère, mais les derniers échos seraient positifs, ce qui ne serait pas pour rebuter un racheteur potentiel du club.