OM : Payet mène la fronde et a affiché Eyraud devant tout le vestiaire !

En rage contre son président à l’OM Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet n’aurait pas hésité à se payer sa tête dans l’intimité du vestiaire marseillais.

Jacques-Henri Eyraud a perdu le peu de crédit qui lui était accordé à son arrivée à la présidence de l’OM fin 2016. Celui qui a alors été nommé par Frank McCourt pour gérer les affaires courantes ne fait en effet plus l’unanimité au sein de son propre groupe en raison de ses décisions prises ces derniers mois.

« C’est cruel pour Eyraud, car s’il y en a bien qu’il a traité comme des rois, ce sont les joueurs, confie un proche du président de l’OM dans L’Équipe. De leurs jolis contrats au règlement de leurs moindres problèmes, la nounou, l’avion privé… » Une anecdote suffit à faire comprendre le désamour des joueurs marseillais vis-à-vis de leur président. Elle date de la fin 2019, et elle est racontée par le quotidien sportif dans son édition du jour.

Payet, un des leaders de l’actuelle guerre froide

« Au coeur d’une série d’invincibilité débutée début novembre, les Olympiens sont très contrariés par le sujet des primes de victoires, gelées à la fin de l’été. Après un énième match remporté, Eyraud vient saluer les joueurs dans le vestiaire. Le climat est glacial, le président marseillais s’en étonne, expliquent nos confrères ce lundi. Il est repris de volée devant tout le monde par Dimitri Payet, un des leaders de l’actuelle guerre froide. Le milieu offensif, en substance, lui fait comprendre que, dans ces conditions, sa présence n’est plus vraiment indispensable dans le vestiaire. Pendant plusieurs semaines, le dirigeant n’y mettra plus les pieds et évitera les déplacements de son équipe. »