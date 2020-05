OM : Payet, Sarr, Kamara…un exode massif serait à prévoir

false

Un article publié ce matin par la Provence se veut très clair : l’OM pourrait perdre plusieurs éléments lors du prochain mercato estival.

Difficile, à l’heure actuelle, de savoir à quoi ressemblera l’OM au cours des prochaines semaines. André Villas-Boas en sera-t-il toujours l’entraîneur ? Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt seront-ils les têtes pensantes et dirigeantes du club phocéen ? Au vu du malaise grandissant, bien malin qui pourra enfin dire à quoi ressemblera l’effectif, qualifié, rappelons-le tout de même, pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Dans un article paru ce jour, le quotidien marseillais, La Provence, laisse clairement deviner qu’on se dirige vers un exode massif de joueurs. Qui, douce évidence, n’acceptent pas le sort réservé à Andoni Zubizarreta et à leur entraîneur portugais. Extrait : « Doit-on donc s’attendre à un exode massif ? Eyraud jure que non et promet une équipe ambitieuse. Ce qui n’empêche pas beaucoup de joueurs de s’interroger et de se montrer circonspects concernant leur avenir proche alors que leur souhait initial était d’entrer sur la piste aux étoiles européennes sous les ordres d' »AVB ». « Ils aiment l’OM, ça c’est sûr, mais il ne faut pas croire qu’ils vont décliner des propositions de grands clubs, même français, si on leur offre deux ou trois fois leur salaire actuel. Surtout quand ils voient comment ça se passe en ce moment », relève un observateur du marché. »

« S’il voulait faire partir un maximum d’entre eux, il ne s’y prendrait pas autrement ».

Plusieurs noms sont déjà évoqués : Kamara, Sarr, Caleta-Car, Payet, Sanson et même Amavi. Et la remarque lâchée au quotidien par un président de Ligue 1, sous couvert d’anonymat, ne laisse guère d’espoirs aux supporters pour retrouver les mêmes têtes la saison prochaine. « S’il voulait faire partir un maximum d’entre eux, il ne s’y prendrait pas autrement ».