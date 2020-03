OM : Payet, un vrai tour de force pour retrouver les Bleus

true

Eblouissant depuis le début de la saison avec l’OM, Dimitri Payet est un postulant naturel à l’équipe de France. Et ce même s’il n’incarne pas l’avenir à 32 ans, même si sa dernière sélection remonte à octobre 2018 (France-Allemagne 2-1) et même si Didier Deschamps a clairement dit qu’il ne comptait plus sur lui.

Seulement, le public ne semble pas de cet avis. Un sondage commandé par RMC montre que 80% des personnes se disant fan actifs de football souhaitaient le voir revenir chez les Bleus en vue de l’Euro 2020. Ils n’ont sans doute pas oublié que c’est Payet qui avait lancé l’aventure tricolore lors de la précédente édition du Championnat d’Europe (un but à la dernière seconde contre la Roumanie en ouverture, un autre contre l’Albanie, toujours en poules).

Pour continuer de semer le doute, le Réunionnais va devoir continuer à se montrer aussi bon que depuis septembre. Et distiller d’autres merveilles de passes décisives comme celle sur le deuxième but de Dario Benedetto à Nîmes (3-2) vendredi dernier.