OM : Pierre Ménès a un doute sur la fin de saison marseillaise

Interrogé sur la fin de saison de l’OM et la capacité des hommes d’André Villas-Boas à conserver leur 2e place, Pierre Ménès n’a pas hésité : oui, les Phocéens sont en position de force mais le doute s’est immiscé dans leurs esprits après le match nul contre Amiens (2-2) vendredi soir.

« Pour l’instant, oui, je vois l’OM terminer à la 2e place car ils ont six points d’avance, ce qui fait deux jokers. Mais il y a un paramètre à prendre en ligne de compte, c’est que les prochains matches vont être à huis clos et cela va niveler les niveaux. Pour l’OM, ça va être beaucoup moins dur d’aller jouer à la Mosson sans public et, d’un autre côté, ça sera évidemment beaucoup plus dur de battre Paris au Vélodrome à huis-clos, si le match a lieu à huis-clos. »

#PierrotFaceCam ❓ « On ne peut pas dire que le PSG ait beaucoup d’ondes positives. C’est vrai qu’entre ça, le manque de rythme de Neymar, le fait que T. Silva et Di Maria n’aient pas eu de matchs de préparation… Ça sent pas super bon. » 👀@PierreMenes répond à vos questions 🗣️ pic.twitter.com/q5YHoQJHW5 — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2020

« Mais bon, c’est vrai que ces matches contre Montpellier, Paris et Lyon ne sont pas où l’on peut penser que l’OM va prendre beaucoup de points. Maintenant, il va falloir que les autres aussi fassent une vraie série. Mais je dirais qu’avec ce match nul malencontreux contre Amiens, effectivement, il y a un doute. Marseille est toujours très bien placé mais il y a un doute. »