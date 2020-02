OM : Pierre Ménès relativise la défaite contre le FC Nantes

true

Invaincu en championnat depuis la fin octobre et sa visite au dopé qatari, l’Olympique de Marseille a chuté hier après-midi à domicile face au FC Nantes (1-3). Une défaite logique car les Olympiens ont été dominés du début à la fin. Mais si André Villas-Boas s’est montré limite catastrophée dans son analyse d’après-match, Pierre Ménès, lui, a fait preuve de beaucoup plus de sobriété dans son analyse.

« Samedi après-midi, on était beaucoup à penser que l’OM poursuivrait sa marche en avant face à une équipe de Nantes très handicapée par les blessures. Il n’en a rien été. Et avant de parler de Marseille, j’aimerais tirer un coup de chapeau aux Canaris qui ont totalement mérité leur victoire et ont été remarquables dans ce match. »

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« C’est évidemment un coup d’arrêt dans la super série des hommes de Villas-Boas, qui ont donc grillé un de leurs trois jokers et demi. Reste à voir comment ils vont réagir après cet accroc, même s’il n’y a pas de raison d’être véritablement inquiet pour le moment. »