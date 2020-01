Girondins – OM : Pierre Ménès dégage un léger favori

true

Dimanche, l’Olympique de Marseille se rendra à Bordeaux, coin maudit pour lui depuis 1977. Chaque saison, c’est la même chose : les Girondins reçoivent la visite de leurs ultras, qui leur rappellent l’importance de ce match, et ils abordent le choc le mors aux dents. L’OM de Villas-Boas peut-il tordre le coup à la malédiction ? Pierre Ménès a été interrogé dessus…

Bordeaux, supplément d’âme salutaire ?

« C’est possible. Bordeaux restait sur quatre défaites consécutives avant son succès à Nantes à l’issue d’un match infect. On sait que quand Bordeaux reçoit Marseille, il y a un supplément d’âme qu’ils n’ont pas forcément tout le temps. On se demande pourquoi, d’ailleurs… »

« Marseille va récupérer Dimitri Payet, heureusement pour eux parce que sans lui, on a vu combien c’était difficile. Est-ce que Marseille, qui l’a certes emporté avec pas mal de réussite à Rennes et qui a concédé un nul contre Angers au Vélodrome, est un petit peu en perte de vitesse ? Ce match-là nous permettra de le savoir. »