true

Alors que l’UEFA a décidé de sanctionner l’OM pour non-respect du fair-play financier, Pierre Ménès n’a pas caché son agacement.

Depuis ce vendredi, l’OM est donc fixée sur les sanctions réservées par l’UEFA. Pour non-respect de l’accord passé dans le cadre du fair-play financier, l’instance européenne a infligé une amende de 3 millions d’euros au club phocéen, en plus d’une retenue de 15% sur les revenus dans les deux prochaines campagnes européennes du club.

Ces sanctions financières passent mal aux yeux de Pierre Ménès. Le consultant du Canal Football Club trouve totalement illogique qu’un club souffrant de difficultés financières soit justement frappé un peu plus fort au portefeuille. « L’OM sanctionné de 3 millions d’euros d’amende plus 15% de ses recettes européennes. Donc quand tu as des problèmes de fric on t’en pique encore plus. Profondément débile », a lâché Ménès sur Twitter.

L’OM sanctionné de 3m d’euros d’amende plus 15% de ses recettes Européennes. Donc quand tu as des problèmes de fric on t’en pique encore plus . Profondément debile — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 19, 2020

A noter qu’en plus de ces sanctions financières, l’OM devra également composer avec un effectif amoindri. 23 joueurs au lieu de 25 habituellement pourront être inscrits pour disputer les deux prochaines compétitions européennes du club phocéen.