OM : Pierre Ménès voit surgir un nouveau héros de l’ombre

Quand il s’agit de déterminer les piliers de cet Olympique de Marseille version André Villas-Boas, on pense immédiatement à Steve Mandanda ou Dimitri Payet. Le gardien de but et capitaine est revenu à son meilleur niveau alors que le Réunionnais, qui s’est vu confier les clefs du jeu par son coach, réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Pierre Ménès, lui, craque complètement pour Boubacar Kamara. Le Minot, aligné au milieu de terrain par AVB, ne cesse de dire qu’il est plus à l’aise en défense centrale. Mais ses prestations un cran plus haut sont monstrueuses puisqu’il constitue une digue quasiment infranchissable pour l’adversaire en plus de bien orienter le jeu à la récupération.

« Il y a un joueur à Marseille sur lequel je voudrais vraiment insister, c’est Boubacar Kamara, a déclaré Ménès sur Twitter. Je ne sais pas s’il préfère jouer en défense centrale mais je le trouve vraiment, mais vraiment excellent au milieu de terrain. »