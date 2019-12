OM : pour Dario Benedetto, le meilleur serait à venir !

true

L’ancien Minot Jean-Charles De Bono ne doute pas du fait que Dario Benedetto traverse une mauvaise passe avec l’OM et que les buts reviendront en 2020.

Dario Benedetto à l’OM, ça ressemble un peu aux montagnes russes : des premiers pas très inquiétants contre Reims et à Nantes, cinq buts lors des sept matches qui ont suivi, puis plus rien, ou presque (il ouvre le score à Toulouse). L’Argentin se bat, est utile dans les déviations mais il ne parvient plus à transformer les rares occasions qu’il se procure dans une équipe qui tourne pourtant bien.

De quoi légitimement se poser des questions. Mais pas pour Jean-Charles De Bono. Sur le site footballclubdemarseille.fr, l’ancien Minot explique que l’ancien canonnier de Boca Juniors doit encore digérer le changement de continent tout en se remettant d’une blessure. Sous-entendant que les buts reviendront en 2020…

“Je ne m’inquiète pas plus que ça. Benedetto est un bon joueur de football. C’est juste une mauvaise passe pour lui, il y a eu un changement de continent, une blessure, il avait besoin de prouver qu’il avait le niveau. Il a toutes les qualités pour nous apporter quelque chose de plus. Il a cette inspiration devant le but, des déviations et des déplacements. Je ne doute pas de ses qualités pour revenir à son meilleur niveau. »