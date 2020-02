OM : pourquoi Florian Thauvin doit encore attendre

true

Le retour est ô combien attendu. Notamment du côté de André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, et de tous les supporters phocéens. On parle de celui de Florian Thauvin, absent des terrains depuis des mois et qui, selon toute vraisemblance, effectuera ses premiers pas en 2020 sous le maillot olympien dans plus d’une semaine face à Amiens.

Ce ne sera donc pas demain, sur le terrain du Nîmes Olympique, alors que Thauvin a déjà repris l’entraînement. Et ce pour plusieurs raisons, bien expliquées dans l’édition du jour de La Provence, le quotidien marseillais. En effet, et comme le dit le média, « replonger le joueur dans le grand bain de la compétition dans les eaux bouillonnantes des Costières, à Nîmes, ne serait pas exactement un cadeau face à une escouade réputée pour sa rugosité. »

Par ailleurs, le staff technique, et donc médical, de l’OM attend encore quelques jours afin de voir comment Thauvin, et sa cheville opérée, va réagir aux entraînements collectifs, et notamment aux oppositions proposées avec des contacts. Villas-Boas en conférence de presse : « On doit mesurer les impacts au cours des entraînements, voir comment il se sent dans ces moments-là et dans quelle forme physique il se trouve. »

Seule certitude, l’attaquant marseillais, si il est dans le groupe face à Amiens, a peu de chances d’être titulaire. Probable, même, que l’entraîneur portugais ne lui accorde que quelques minutes en fin de match.