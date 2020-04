OM, PSG : Bouchet s’attaque à Al-Khelaïfi

true

L’ancien président de l’OM Christophe Bouchet adresse un tacle à Nasser Al-Khelaïfi suir le site de L’Equipe, en déplorant l’image du football français.

Selon l’ancien président de l’OM Christophe Bouchet, aujourd’hui Maire de Tours, le football français ne ressortira pas grandi de la crise liée au Covid-19. Bouchet approuve les mesures annoncées hier par Edouard Philippe. « Le foot ou le rugby doivent faire société, c’est-à-dire qu’ils doivent être bien à leur place et à leur juste place dans notre société, dit-il. Ils ne peuvent pas être une extrapolation ou une exception. Il y a un sentiment de toute puissance dans le football, du style il ne restera que le foot. »

Aulas et Eyraud se sont de nouveau « querellés » lors de la réunion du conseil d’administration de la LFP, indique L’Équipe. 💥 Le président marseillais estimatait qu’Aulas monopolisait trop la parole alors qu’il n’était qu’un invité. pic.twitter.com/UeUsgtRha6 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 29, 2020

Et à lui de déplorer un manque de solidarité durant cette crise sanitaire. « Le football a une image médiocre en raison des sommes financières qu’il génère et des chamailleries de ses dirigeants. C’était l’occasion rêvée d’entrer en force dans le domaine de la solidarité et, au lieu de cela, ils donnent une image indécente de ce qu’est le football. Pourquoi ne pas avoir saisi cette chance de montrer de la générosité ? Je ne vois pas tout mais je n’ai pas l’impression que les stars du ballon rond se soient regroupées pour montrer l’exemple. Je ne critiquerai jamais les sommes qu’ils gagnent mais, dans le monde de la musique, les grands artistes se sont mobilisés, comme les Rolling Stones, chacun jouant dans leur cuisine. C’est une façon d’offrir un retour à leur public. Le foot est en retrait, je trouve. »

Christophe Bouchet relève également un problème de gouvernance au sein du football français, et il cible particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, également patron de BeIN Média Group : « On est à la cour du roi Pétaud, avec le syndicat des uns, celui des autres. Il y a un morcellement des pouvoirs, le foot professionnel fait fi des deux millions de licenciés. Il manque un patron ou une collégialité. Mais je ne crois pas trop à la collégialité. Tout est sujet à discorde : l’arbitrage, la vidéo, la reprise, le calendrier… Ce n’est vraiment pas un beau spectacle, le foot a pourtant tant à donner. Où sont les grands joueurs de toutes les générations de l’équipe de France ? On n’entend personne. Et je ne parle pas du spectacle de Nasser al-Khelaïfi qui va discuter avec Canal +.»