OM, PSG – Mercato : Nicolas Anelka qui signe à Marseille ? Il raconte…

true

Dans le documentaire qui lui est consacré sur Netflix, l’ancien attaquant du PSG, Nicolas Anelka, revient sur l’intéret de l’OM.

Il y a quelques années, c’est Rolland Courbis, consultant de RMC, qui avait dévoilé l’anecdote : Nicolas Anelka, ancien joueur du PSG, notamment, avait failli rejoindre l’OM. « Il était à Arsenal et ne jouait pas. Avec Robert Louis-Dreyfus on voulait le récupérer. Nous avions mis en place un rendez-vous à Monaco. Nicolas, de toute l’après-midi, je ne l’ai pas entendu parler salaire ou argent. Il voulait juste savoir s’il allait jouer, à quel poste, qui allait éventuellement lui donner des bons ballons… J’avais trouvé ça marrant. Le rendez-vous s’était très bien passé, et on s’était laissé quelques jours de réflexion. »

Quelques jours fatidiques pour l’opération puisque l’attaquant français, qui allait enchaîner derrière une longue et importante carrière, restait finalement chez les Gunners. Dans un documentaire qui lui est consacré, diffusé aujourd’hui sur Netflix, l’un des acteurs majeurs du pitoyable épisode de Knysna revient sur l’intérêt marseillais. Et il confirme.

« C’est vrai que ça aurait pu se faire… »

« J’étais à l’époque à Arsenal et ils étaient intéressés par moi. J’ai eu une discussion avec Rolland Courbis et c’est vrai que ça aurait pu se faire… »