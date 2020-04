OM : quand Alvaro Gonzalez se la joue Gerard Piqué (FC Barcelone)…

true

Le défenseur Alvaro Gonzalez a été ravi d’apprendre que l’OM avait payé les 4 M€ de son option d’achat auprès de Villarreal.

Tout à sa joie d’avoir vu son option d’achat auprès de Villarreal levée par l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez s’est lâché sur Twitter. Le jovial défenseur espagnol a repris une phrase d’un de ses compatriotes devenue célèbre en 2017 : « Se queda » (il reste). C’est le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué qui l’avait posté sur les réseaux sociaux au sujet de Neymar… quelques jours avant le Brésilien ne signe au PSG.

Alvaro Gonzalez a aussi accordé une interview au média espagnol La Grada dans laquelle il a répété sa joie d’avoir rejoint l’OM l’été dernier : « Il y a 60 000 personnes à chaque fois, il y règne une atmosphère unique, la ville de Marseille vit par et pour son équipe ».

« Est-ce le meilleur moment de ma carrière ?Je crois que oui. J’atteins les 30 ans avec une tête beaucoup plus ordonnée car je connais mes limites et mes vertus, je sais comme je joue, cela me permet de mieux performer sur le terrain, en plus de me sentir très bien physiquement. » Il ne viendra à l’idée de personne, à Marseille, de contredire cette analyse…