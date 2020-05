OM : Rafael Benitez à Marseille, pourquoi on n’y croit pas

true

Hier, ESPN a cité le nom de Rafael Benitez (Dalian Yifang) comme possible coach de l’OM. Une piste à oublier …

S’il n’est pas encore écrit qu’André Villas-Boas fera comme son ami Andoni Zubizarreta et quittera l’Olympique de Marseille cet été à un an de la fin de son contrat, il est quand même plus que probable que le « Special Two », blessé par sa direction, plie bagage. Forcément, certains agents s’agitent et des candidats commencent à se placer pour le banc de l’OM.

Eyraud veut un coach connaissant la L1

Alors que Jacques-Henri Eyraud cherche plutôt un technicien corporate et connaissant la Ligue 1 (Galtier, Renard, Genesio, Jardim…), la presse internationale s’emballe de son côté sur des noms. Dernier en date, avancé par « ESPN » : celui menant au technicien espagnol Rafael Benitez (ex-Valence, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Naples, Newcastle ou encore Real Madrid, en poste actuellement au Dalian Yifang).

Niveau salaire, c’est une autre planète

A nouveau cité du côté des Magpies dans le cadre du nouveau projet mené par les Saoudiens, Benitez voit son nom associé à l’OM. Mais que les supporters olympiens ne rêvent pas trop : faire venir Benitez, c’est très cher en salaire (il touche actuellement 13,4 M€ par an en Chine) et Frank McCourt a clairement fermé le robinet à ce type d’émoluments. Il n’est d’ailleurs pas prévu que le futur coach de l’OM perçoive plus de 300 000€ par mois (l’actuel salaire d’AVB). Autre point d’achopement : Benitez ne se déplace pas pour des projets sans un minimum de moyens financiers…