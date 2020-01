OM – RC Strasbourg (3-1) : André Villas-Boas se prend à rêver en Coupe de France

true

Sur la victoire face à Strasbourg

« C’est un bon match, qu’on mérite de gagner. Maintenant, on est en quart de finale, tout le monde commence à rêver un peu. Merci aux supporters pour leur présence. Maintenant, on va attendre le tirage au sort ».

Un Clasico au Vélodrome en quart ?

« Oui, à domicile, ce serait déjà bon. Maintenant, il n’y a plus beaucoup d’opportunités. Il reste les équipes de Ligue 1 et les deux amateurs, qui ont très bien joué. Ce match au Vélodrome a été exceptionnel. Les quarts de finale amènent de l’ambition à tout le monde, j’espère qu’on aura un peu de chance ».

Sur l’objectif en Coupe de France

« On en a déjà parlé au début de la compétition. Tous les matchs sont difficiles. Mais je pense que c’est encore plus important pour les supporters, surtout après avoir été éliminés en coupe de la Ligue où c’était plus simple d’aller au bout. Maintenant, il y a un peu plus d’ambitions chez les supporters pour cette coupe de France ».

Sur le déplacement à Bordeaux

« On se trouve dans une bonne dynamique, donc il y a une motivation spéciale pour le match contre Bordeaux. Il y a 41 ou 42 ans sans victoire, c’est une bonne motivation pour ce match (…) On a deux matchs difficiles, mais si on les gagne, on sera dans une position très intéressante pour le mois de février ».

Sur Dario Benedetto

« Je pense qu’il sera là pour Bordeaux. On a décidé de ne pas prendre de risques pour ce match. Je suis confiant pour Bordeaux, je vous donnerai des nouvelles en conférence de presse ».

Retranscription : Le Phocéen.