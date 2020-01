OM – RC Strasbourg (3-1) : ces 3 joueurs qui ont marqué des points auprès de Villas-Boas

true

Ce soir, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant dans la douleur du RC Strasbourg (2-1). Trois joueurs ont participé à ce succès et peut-être changé le cours de leur saison.

Bouna Sarr

Lundi, en conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur les difficultés rencontrées par Hiroki Sakai depuis le début de la saison. Le Japonais est moins mordant défensivement et peu tranchant offensivement. La réponse du Portugais, ce soir, a été de le laisser sur le banc et de titulariser Bouna Sarr dans le couloir droit. Un choix plutôt judicieux car l’ancien Messin a inscrit le premier but de l’OM à l’issue d’un rush fantastique débuté au milieu de terrain et qui l’a vu dribbler cinq adversaires. Et en plus, il a marqué du gauche… Alors, c’est vrai, défensivement, ce n’est pas l’assurance tous risques. Mais il a été décisif et Sakai ne peut pas en dire autant.

Maxime Lopez

On ne va pas se mentir, on commençait à s’inquiéter pour le Minot. D’ailleurs, dans « L’instant OM » de la semaine dernière, nous avions écrit que le mieux était de le vendre cet hiver car il ne trouvait pas sa place dans cette équipe. Impression confirmée par sa performance abyssale contre le SCO Angers (0-0) samedi. Ce soir, Villas-Boas l’a titularisé au poste de milieu gauche à la place de Morgan Sanson et ça a tout changé. Au cœur du jeu, à son vrai poste, Lopez a été bon, voire très bon. De quoi donner des maux de crâne à son entraîneur car Morgan Sanson ne s’est pas montré à son meilleur niveau depuis la reprise.

⏱90+4 #OMRCSA 3️⃣-1️⃣ ✌️QUALIFICATION ! Nos Olympiens sont en quarts de finale de @Coupedefrance 😏On se souviendra de ce but de Bouna Sarr. ✈️ Rendez-vous dimanche à 21h pour le déplacement à Bordeaux. pic.twitter.com/jlfhng274z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2020

Boubacar Kamara

Comme Payet ou Sarr, le défenseur était suspendu samedi. Et comme pour Payet, on a senti la différence. Sans lui au poste de sentinelle, l’OM n’a pas dominé le secteur clé du milieu de terrain comme à l’accoutumée. Même si ça ne lui plaît pas forcément, il faut reconnaître que le Minot est indispensable devant la défense. Ce soir, non content de faire régner l’ordre dans cette zone stratégique, il s’est permis un joli débordement et un but dans les arrêts de jeu, d’une belle frappe du gauche après un contre rondement mené. Si l’OM doit aller en Champions League et, cerise sur le gâteau, remporter la Coupe de France, ce sera forcément avec lui en sentinelle.