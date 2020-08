OM, Real Madrid – Mercato : un Minot plutôt que Gabriel pour Zidane ?

true

D’après Defensa Central, Boubacar Kamara (OM, 20 ans) serait dans les bons papiers de Zinédine Zidane au Real Madrid.

Conscient d’être un peu juste en nombre dans sa défense centrale, Zinedine Zidane aimerait bien récupérer un stoppeur de plus au Real Madrid. S’il peut encore compter sur Raphaël Varane, Sergio Ramos ou Eder Militao dans l’axe, le coach merengue apprécierait de pouvoir compter sur une 4e solution avec la fin de contrat proche (2021) de son capitaine de 34 ans.

Si le nom du lillois Gabriel Magalhães a récemment été évoqué, c’est plutôt vers une autre piste que Zinédine Zidane se dirigerait. Selon le média madrilène « Defensa Central », il y aurait en réalité deux options : Evan N’Dicka (Francfort)… Et Boubacar Kamara (OM), que le technicien français apprécierait aussi beaucoup.

Kamara, un renfort « deux en un » pour les Merengue ?

Principal avantage du dossier Kamara pour le Real : il permettrait de faire une pierre deux coups grâce à la polyvalence du Minot. En effet, « Bouba » Kamara pouvant évoluer indifféremment dans l’axe défensif ou au milieu, il offrirait également une alternative à Casemiro dans l’entrejeu. Alternative moins onéreuse que Paul Pogba (Manchester United) ou Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

Reste à savoir si Boubacar Kamara, qui vient d’être papa depuis quelques semaines et ne souhaite pas quitter l’Olympique de Marseille avant d’y jouer la Ligue des Champions, peut faire une entorse à sa décision initiale pour la Maison blanche. L’idée d’un transfert sec avec un prêt d’un an à l’OM pourrait être la solution. Du côté de la direction olympienne, surveillée par l’UEFA et son fair-play financier, on ne s’opposera pas à un départ de Kamara si une belle offre venait effectivement à tomber…