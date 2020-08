OM : relation avec Villas-Boas, méthode de travail, Longoria fait le point !

true

Pablo Longoria, directeur du football de l’OM, a été présenté à la presse. Il a évoqué sa collaboration avec AVB et son ambitieux pour le club olympien.

Moins de trois semaines après son arrivée à l’OM, Pablo Longoria s’est présenté à la presse. Ce jeudi matin, l’Espagnol était présent aux côtés des recrues, Pape Gueye et Leonardo Balerdi, et d’André Villas-Boas. Dans un français presque parfait, le nouveau directeur du football a essayé de séduire son auditoire.

Pour la première question, Pablo Longoria a poussé la réponse en présentant ses méthodes de travail. « Je viens du monde du scouting. J’ai commencé par être recruteur avant de devenir directeur parce que j’aime la partie managériale de ce travail. Je vais m’appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je veux donner de la continuité à toutes les personnes qui sont à l’intérieur du club, parce que c’est une question de respect. Mais en même temps, je dois aussi observer et prendre des décisions pour voir comment on peut évoluer. Parce que le projet doit évoluer. »

À 34 ans, Pablo Longoria se sait attendu par les supporters marseillais. Ces derniers avaient été déçus par l’apport d’Andoni Zubizarreta. Conscient de l’importance du chantier, l’ex-scout de la Juve se veut optimiste. « Si on veut être dans le top européen au niveau du recrutement, il faut qu’on prenne des décisions pour s’améliorer dans le futur. J’ai des contacts avec beaucoup d’acteurs du mercato. On va travailler notamment avec Paul Aldridge (présent au sein du club phocéen), il va nous aider à avoir plus d’informations sur le marché en Angleterre. » Un marché propice aux cessions. Pour apporter des recrues dans l’effectif d’AVB, l’OM devra vendre des éléments.

Pour satisfaire les aspirations de Villas-Boas, Pablo Longoria travaille en adéquation avec le coach. « On se parle tous les jours. J’aime travailler avec lui. On travaille pour le contenter. Ce sera un mercato un peu particulier cet été. Il n’est pas encore actif pour le moment. Tout le monde doit vendre des joueurs. On n’a pas de nombre précis de joueurs à vendre. On n’est pas juste un club vendeur, on est un club actif sur le marché. »