OM : réunion au sommet entre Ajroudi et Boudjellal

Selon le journaliste de RTL David Aiello, Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal auraient rendez-vous ce jeudi au sujet de l’acquisition de l’OM.

Alors que l’OM démarre officiellement sa saison 2020-2021 ce dimanche face à Brest, le flou règne toujours autant autour de l’avenir du club. Le club phocéen restera-t-il toujours sous pavillon américain ? A en croire les déclarations répétées du clan McCourt, l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre. Mais Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal n’ont pas dit leurs derniers mots dans ce dossier plus que complexe, où il est difficile de démêler le vrai du faux. « Maintenant, il faut réussir à attraper le coeur de Frank McCourt. Il doit se fier sur des rencontres, pas des « on-dit ». Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton », a expliqué Mourad Boudjellal dans les colonnes de La Provence.

L’homme d’affaires et dirigeant français a joint les paroles aux actes puisqu’à en croire David Aiello, journaliste pour RTL et La Chaîne L’Équipe, une réunion aura lieu ce jeudi entre Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi. Objectif, regagner en crédit et rassurer le clan McCourt.