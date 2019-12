OM : Riolo désigne le joueur qui pourrait coûter le podium à Villas-Boas

true

Daniel Riolo se félicite de voir l’OM dauphin du PSG sous la houlette d’André Villas-Boas. En revanche, il met en garde le technicien portugais avec son milieu de terrain à trois.

André Villas-Boas a trouvé le bon équilibre à l’OM. Après avoir tâtonné avec différents systèmes, le technicien portugais a choisi d’aligner son équipe en 4-3-3, pointe basse. Même à gauche, Dimitri Payet s’est parfaitement fondu dans ce schéma tactique en attendant le retour de Florian Thauvin sur l’aile droite.

La seule zone d’ombre de ce système reste le poste de sentinelle, où Boubacar Kamara tourne avec Kevin Strootman. Daniel Riolo met en garde Villas-Boas et lui conseille de faire un choix entre les deux hommes… en se privant du Néerlandais. « Le problème dans le milieu de terrain de l’OM c’est le troisième homme, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Rongier et Sanson ils sont titulaires indiscutables, ça y est c’est fait. Je ne sais pas si Andre Villas-Boas veut écarter Strootman mais si tu mets le trio au milieu de terrain Kamara-Rongier-Sanson, tu peux finir la saison dans le fauteuil, et donc sur le podium. »

Kamara doit être fixé… en sentinelle

Pour Riolo, garder Strootman en 6 reviendrait donc à faire chuter l’OM du podium. Par un moyen détourné, Jérémy Gavanon arrive à la même conclusion que notre confrère. « Kamara sur le but à Metz, on le laisse derrière encore ? On le laisse toujours derrière, on ne le remet pas au milieu ? Je suis désolé, je l’aime bien Kamara, mais tous les matchs qu’il joué derrière, beaucoup de buts sont venus de lui », a affirmé l’ancien gardien de l’OM au Phocéen. Pas faux.