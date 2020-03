OM : Riolo flingue les chances de Payet de jouer l’Euro

true

Le débat a enflammé le début de semaine : Didier Deschamps doit-il revoir sa position concernant Dimitri Payet et le convoquer pour l’Euro 2020 ? Au vu de la saison du meneur de jeu de l’OM, ce ne serait que justice. Mais les chroniqueurs de RMC n’ont pas le même avis, notamment Daniel Riolo.

Pour lui, le fait que Payet ait brillé en Ligue 1, même contre l’Olympique Lyonnais dans un gros match, ne veut rien dire. Car le niveau international est largement plus élevé et, prenant l’exemple de l’Euro 2016, Riolo constate que le Réunionnais a tendance à disparaître face à des adversaires chevronnés.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Si Payet est sélectionné, c’est pour jouer ailier gauche. Lemar et Dembele ne font pas une bonne saison, offensivement il n’y a personne en forme. Les performances en Ligue 1 ne sont pas suffisantes, on sait que Payet est bon contre la Roumanie ou l’Albanie comme à l’Euro 2016, et contre les gros il ne touche pas un ballon. Je lui souhaite d’y aller à l’Euro, mais ceux qui votent ne regardent pas le niveau de notre championnat. »